Врач Ахмурзаев назвал две популярные привычки, от которых желтеют зубы

Цвет зубов зависит от ряда факторов, однако есть две популярные привычки, которые делают зубы желтее, сообщил в беседе с aif.ru стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев.
«Цвет зубов зависит от употребления красящих продуктов, от состояния эмали — насколько в ней много трещин, в которые может проникать пигмент. Но две частые причины налета — курение и кофе», — отметил врач.
Специалист пояснил, что зачастую люди пьют кофе и курят чаще, чем чистят зубы. Он также посоветовал периодически посещать стоматолога для более тщательной чистки полости рта.
Ранее врач-стоматолог Денис Моисеев сообщил, что курение электронных сигарет провоцирует развитие кариеса.
По его словам, содержащиеся в составе аэрозоля пропиленгликоль и глицерин создают на зубах и слизистой пленку, которая становится питательной средой для патогенных бактерий.