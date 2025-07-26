Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Ахмурзаев назвал две популярные привычки, от которых желтеют зубы

Специалист посоветовал начинать заботиться о зубах с детства.

Источник: Аргументы и факты

Цвет зубов зависит от ряда факторов, однако есть две популярные привычки, которые делают зубы желтее, сообщил в беседе с aif.ru стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев.

«Цвет зубов зависит от употребления красящих продуктов, от состояния эмали — насколько в ней много трещин, в которые может проникать пигмент. Но две частые причины налета — курение и кофе», — отметил врач.

Специалист пояснил, что зачастую люди пьют кофе и курят чаще, чем чистят зубы. Он также посоветовал периодически посещать стоматолога для более тщательной чистки полости рта.

Ранее врач-стоматолог Денис Моисеев сообщил, что курение электронных сигарет провоцирует развитие кариеса.

По его словам, содержащиеся в составе аэрозоля пропиленгликоль и глицерин создают на зубах и слизистой пленку, которая становится питательной средой для патогенных бактерий.