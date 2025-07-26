Экс-генерал уехал в колонию: адвокаты оценили шансы Попова вернуться на СВО

В пятницу 2- Западный окружной военный суд признал законным приговор экс-командующему 58-й армией Ивану Попову, осужденному за мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог на 5 лет. Генерал-майора лишили звания и отправили в колонию, защита намерена добиваться отмены приговора.
Награда не помогла.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 24 июля наградил экс-командующего 58-й армией орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Награда присвоена в честь второй годовщины отражения контрнаступления ВСУ на Запорожскую область.
Адвокат Попова Сергей Буйновский в беседе с aif.ru за несколько часов до заседания отметил, что суд должен принять во внимание награду.
«По закону суд при назначении наказания обычно учитывает награды и все, что положительно характеризует обвиняемого. Поскольку эти награды были присвоены после оглашения приговора и приговор не вступил в законную силу, то апелляция обязана их принять во внимание и учесть», — сказал адвокат.
Несмотря на это, суд оставил приговор в силе. Буйновский сообщил, что решение будет обжаловано.
«Обжалуем в кассации и в Верховном суде. Будем добиваться полного оправдания и реабилитации», — заявил адвокат.
В какую колонию отправят.
«По закону (отправят — ред.) в колонию по месту жительства», — уточнил Буйновский.
Попова могут отправить в колонию в Тамбовской области, где на сегодняшний день действует несколько исправительных учреждений общего режима, сообщил aif.ru правозащитник Иван Попов.
В регионе функционируют ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тамбовской области в Тамбове, ФКУ ИК-3 и ИК-8 в Рассказово, ФКУ ИК-6 в пгт. Сосновка, ФКУ ИК-5 в Моршанске.
Вернется ли экс-генерал Попов на СВО.
В апреле Попову отказали в отправке в зону СВО по причине отсутствия вакансий.
После заседания 25 июля Буйновский сообщил, что пока еще одно прошение подавать не планируют.
«Иван Иванович сказал: “Надо сначала до колонии доехать, чтобы все этапы жизненного пути пройти”», — передал он.
Попов сможет попасть в зону боевых действий после получения разрешения от следственных органов, прокуратуры, суда или военной разведки исключительно в качестве рядового, заявил aif.ru адвокат, член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов.
«Конечно, нецелесообразно использовать такого высококвалифицированного специалиста на роли штурмовика. Однако, возможно, найдутся задачи, которые позволят ему применить свои знания и опыт, накопленные в ходе службы», — отметил Краснов.
Попов сможет восстановить воинское звание лишь в случае реабилитации или выдающихся заслуг в зоне специальной военной операции, заключил эксперт.