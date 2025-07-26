Экс-генерал уехал в колонию: адвокаты оценили шансы Попова вернуться на СВО

«По закону суд при назначении наказания обычно учитывает награды и все, что положительно характеризует обвиняемого. Поскольку эти награды были присвоены после оглашения приговора и приговор не вступил в законную силу, то апелляция обязана их принять во внимание и учесть», — сказал адвокат.