В Испании нашли останки ребенка со следами каннибализма возрастом 850 тысяч лет

В испанской пещере Гран-Долина археологи обнаружили останки ребенка вида Homo antecessor, жившего около 850 тысяч лет назад, со следами разделки.
Как сообщает Daily Mail, на костях, в частности на шейном позвонке, видны надрезы, указывающие на намеренное обезглавливание. Палеоантрополог Пальмира Салади отметило точность надрезов в ключевых анатомических точках.
Исследователи из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции считают, что тело ребенка было обработано так же, как и туши животных, что говорит об осознанном каннибализме, возможно, имевшем социальное значение. Homo antecessor считается предком современных людей и неандертальцев, говорится в статье.
В пещере Тиншемет в центральной части Израиля археологи обнаружили одно из самых ранних известных человеческих захоронений: останки пяти древних людей, которые были аккуратно уложены в ямы в позе эмбриона. Возраст находок специалистами оценивается в 100−110 тысяч лет.
Исследователи обнаружили на вершине пирамидальной конструкции в Сальвадоре керамических кукол возрастом 2,4 тысячи лет, которые использовались для ритуалов.