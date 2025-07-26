В Испании нашли останки ребенка со следами каннибализма возрастом 850 тысяч лет

Исследователи из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции считают, что тело ребенка было обработано так же, как и туши животных, что говорит об осознанном каннибализме, возможно, имевшем социальное значение. Homo antecessor считается предком современных людей и неандертальцев, говорится в статье.