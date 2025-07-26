Украинские дроны пытаются атаковать два города на юге России

Информации о работе сил противовоздушной обороны (ПВО) и о последствиях атак пока не поступало, уточняет телеграм-канал. Ранее в аэропортах Владикавказа и Грозного был введён план «Ковёр», а в Кабардино-Балкарии власти объявили об угрозе атаки БПЛА.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше