NYP: астрономы из США заявили об НЛО, который следует в сторону Земли

Американские астрономы заявили, что обнаружили в космосе межгалактический неопознанный летающий объект, который может в ноябре достигнуть Земли, сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на учёных из Гарварда.
Небесному телу, которое было выявлено на космических просторах 1 июля, присвоили обозначение 3I/ATLAS. Согласно предварительным наблюдениям, он представляет собой комету диаметром до 24 км, что, как отмечают исследователи, превышает длину нью-йоркского района Манхэттен.
Астрономы считают, что речь может идти о замаскированном космическом корабле внеземной цивилизации. Учёные называют объект «враждебным» и утверждают, что он способен атаковать Землю.
Астрофизик из Гарварда Ави Леб уточнил, что в конце ноября цель невозможно будет увидеть с земной поверхности, поскольку она приблизится к Солнцу.
«Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта или когда на Землю отправляются приборы с этой скрытой точки наблюдения», — отметил учёный.
Гипотезу о вражеском НЛО уже раскритиковали в научном сообществе. Ряд исследователей поспешили объяснить, что объект, который увидели их коллеги, является обычной кометой, которая прилетела из другой звёздной системы.
Напомним, 5 июля на Солнце упала комета. По оценкам специалистов, в течение года в звезду врезаются тысячи подобных объектов, но в этом случае астрономы удивились тому, что не успели заметить до столкновения. Они также не смогли установить происхождения этой кометы.