NYP: астрономы из США заявили об НЛО, который следует в сторону Земли

Напомним, 5 июля на Солнце упала комета. По оценкам специалистов, в течение года в звезду врезаются тысячи подобных объектов, но в этом случае астрономы удивились тому, что не успели заметить до столкновения. Они также не смогли установить происхождения этой кометы.