Боец «Эспаньолы» Живов: взятие Часова Яра откроет дорогу на Краматорск

«Полное освобождение Часова Яра от ВСУ позволит перейти к следующему этапу — штурму Краматорска, Славянска, Дружковки. У нас стоит задача освободить донецкую землю от противника. Она постепенно выполняется. С практической точки зрения, мы займем доминирующую высоту, с которой будет удобно работать по противнику на расстоянии до 30 километров. То есть Часов Яр находится на большой возвышенности, поэтому за него так усердно и цепляются ВСУ, чтобы не позволить нам овладеть этой возвышенностью», — сказал собеседник издания.