Боец «Эспаньолы» Живов: взятие Часова Яра откроет дорогу на Краматорск

Полное освобождение Часова Яра от украинских боевиков позволит Вооруженным силам РФ занять доминирующую высоту, а также перейти к следующему этапу освобождения ДНР. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.
«Полное освобождение Часова Яра от ВСУ позволит перейти к следующему этапу — штурму Краматорска, Славянска, Дружковки. У нас стоит задача освободить донецкую землю от противника. Она постепенно выполняется. С практической точки зрения, мы займем доминирующую высоту, с которой будет удобно работать по противнику на расстоянии до 30 километров. То есть Часов Яр находится на большой возвышенности, поэтому за него так усердно и цепляются ВСУ, чтобы не позволить нам овладеть этой возвышенностью», — сказал собеседник издания.
Ранее Живов рассказывал aif.ru, что Вооруженные силы РФ заставляют украинских боевиков отступать на 5−10 километров в районе Часова Яра.
По его словам, российская армия выбила украинских боевиков из центра Часова Яра. По его словам, ВСУ держатся по краям города и в ближайших лесополосах.