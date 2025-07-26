«Ни пройти, ни проехать»: жители Алматы возмущены бесконечным ремонтом

Комментаторы сообщают, что похожая ситуация наблюдается и на других улицах города: по Жубанова, Жарокова, Бухар Жырау, Кабанбай батыра и Богенбай батыра. Люди жалуются, что тротуары разрушены, деревья и клумбы засыхают, а ограждения для пешеходов устанавливают с большим опозданием. При этом работы, по их словам, продвигаются медленно, а некоторые участки стоят без движения неделями.