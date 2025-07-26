«Ни пройти, ни проехать»: жители Алматы возмущены бесконечным ремонтом

По словам горожан, передвигаться пешеходам, родителям с детьми и людям с ограниченными возможностями стало практически невозможно. Пользователи соцсетей отмечают, что безопасность на таких участках никак не обеспечена, а альтернативных маршрутов нет.
Комментаторы сообщают, что похожая ситуация наблюдается и на других улицах города: по Жубанова, Жарокова, Бухар Жырау, Кабанбай батыра и Богенбай батыра. Люди жалуются, что тротуары разрушены, деревья и клумбы засыхают, а ограждения для пешеходов устанавливают с большим опозданием. При этом работы, по их словам, продвигаются медленно, а некоторые участки стоят без движения неделями.
Жители с раздражением отмечают, что ежегодная перекладка бордюров и тротуарной плитки воспринимается как бессистемная трата средств. Многие пишут, что город каждый год выглядит «перекопанным», а ощутимых улучшений они не видят.
Часть горожан уверена, что ситуация требует большего контроля со стороны акимата, так как качество благоустройства оставляет желать лучшего и Алматы напоминает сплошную строительную площадку.