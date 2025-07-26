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Водолацкий: командиры ВСУ бросили бойцов и покинули Купянск

Оставшиеся в Купянске военные ВСУ расстреливают отступающих товарищей.

Источник: Аргументы и факты

Командиры ВСУ бросили бойцов и покинули харьковский Купянск, оборону которого с севера прорвали российские военные, сообщил в беседе с aif.ru первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В Купянске не осталось руководителей даже среднего звена — командиры батальонов и командиры бригад ВСУ уже давно покинули город. Остались только батальоны теробороны с младшим офицерским составом и ряд отрядов, который не дает украинским военным покинуть свои позиции», — сказал зампред комитета ГД.

По его словам, оставшиеся в городе украинские бойцы сдаются в плен или пытаются отступать. Последних их же товарищи расстреливают.

Водолацкий пояснил, что Купянск имеет важное стратегическое значение — после его освобождения будет полностью нарушена логистика ВСУ по поставке вооружения.

Кроме того, через этот город вооружение поставляется еще и в неосвобожденные части ДНР.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали в районе Купянска Харьковской области группу боевиков из подразделения РДК*. Среди которых был перебежчик на сторону ВСУ Михаил Павлов**.

* Организация, внесенная в России в список террористических и экстремистских.

** Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.