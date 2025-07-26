«В Купянске не осталось руководителей даже среднего звена — командиры батальонов и командиры бригад ВСУ уже давно покинули город. Остались только батальоны теробороны с младшим офицерским составом и ряд отрядов, который не дает украинским военным покинуть свои позиции», — сказал зампред комитета ГД.