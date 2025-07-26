Суд арестовал имущество сына экс-замгубернатора Брянской области Петроченко

Суд наложил арест на имущество сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на судебный акт.
«Наложить арест на имущество Петроченко А. А. в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — приводит агентство выдержку из документа.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко был отправлен в СИЗО по делу о коррупции после того, как его задержали с поличным при получении взятки от бизнесмена.
Также сообщалось, что экс-чиновнику грозит до восьми лет тюрьмы.
Накануне бывшие заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова получили по девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал их виновными в получении крупной взятки.