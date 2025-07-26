Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал имущество сына экс-замгубернатора Брянской области Петроченко

Бывшего замгубернатора Брянской области Петроченко задержали при получении взятки.

Источник: Комсомольская правда

Суд наложил арест на имущество сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на судебный акт.

«Наложить арест на имущество Петроченко А. А. в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — приводит агентство выдержку из документа.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко был отправлен в СИЗО по делу о коррупции после того, как его задержали с поличным при получении взятки от бизнесмена.

Также сообщалось, что экс-чиновнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Накануне бывшие заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова получили по девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал их виновными в получении крупной взятки.