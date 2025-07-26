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В центре Екатеринбурга после дождя «поплыла» новая тротуарная плитка

В центре Екатеринбурга вскрыты новые дефекты укладки тротуарной плитки.

Источник: МК.RU Екатеринбург

В центре Екатеринбурга вскрыты новые дефекты укладки тротуарной плитки. На этот раз на улице Малышева. После ливня, прошедшего 25 июля, факт некачественного благоустройства стал очевиден: плитки шатаются под ногами, из-под них льется дождевая вода.

Об этой ситуации сообщил телеграм-канал «Интересный Екатеринбург».

«Теперь, прогуливаясь по Малышева после дождя, можно поиграть в “пол — это лава”. Если у вас получится пройти, не запнувшись и не облившись водой, то вы победили», — шутят в издании.

В столице Урала недавно уложенная плитка часто начинает шататься, ломаться и мешает передвижению пешеходов. Это касается и бетонной плитки, и гранитных плит, криво уложенных в центре города — на улицах и на Плотинке.

Формальные требования к подрядчикам переложить плитку обычно не исправляют ситуацию: плитка становится ровнее лишь на время, но вскоре песок под ней размывает водой, плитка вновь начинает шататься и ломаться.

В соцсетях жители все чаще отмечают, что плитку следует укладывать на бетонную стяжку, как в развитых странах, как в Москве и ряде региональных центров РФ, а не класть в песок, который быстро размывается водой, как это делается в Екатеринбурге.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге не только некачественно укладывают новую плитку, но и недавно повредили тротуар с плитами 19 века в Литературном квартале. На объекте, который был открыт после реконструкции в 2024 году, пострадал тротуар, мощеный массивными гранитными плитами 19 века. Несколько плит, пролежавших на тротуаре десятки лет, после реконструкции пропали.