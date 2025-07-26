В центре Екатеринбурга после дождя «поплыла» новая тротуарная плитка

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге не только некачественно укладывают новую плитку, но и недавно повредили тротуар с плитами 19 века в Литературном квартале. На объекте, который был открыт после реконструкции в 2024 году, пострадал тротуар, мощеный массивными гранитными плитами 19 века. Несколько плит, пролежавших на тротуаре десятки лет, после реконструкции пропали.