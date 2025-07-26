Красноярцев пригласили обсудить новые правила пользования электросамокатами

Об этом сообщили в мэрии.
В правила благоустройства Красноярска планируют ввести изменения по части передвижения и размещения электросамокатов. В документе пропишут, где и как можно будет парковать средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты, где можно передвигаться на них, установят требование к парковке. За нарушения могут внедрить штрафы.
Ознакомиться с проектом можно будет с 31 июля — как на сайте администрации города, так и на специальной экспозиции по адресу: ул. Парижской Коммуны, 25. Она будет работать в будние дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. На месте можно получить консультации специалистов.
Также будут организованы публичные слушания, которые будут проходить до 27 августа. Принять участие в них может любой желающий.
Напомним, что в Благовещенске запретили пользоваться электросамокатами.