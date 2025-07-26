В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения

Так, в общей сложности в ночь на 25 июля аэропорт Сочи не выпускал и не принимал самолеты в течение шести часов. За это время вынуждено задержаны десятки рейсов. Сообщалось, что воздушной гавани потребуется до двух суток, чтобы стабилизировать расписание.