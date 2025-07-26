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В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения

Для обеспечения безопасности в двух российских аэропортах не принимают и не выпускают самолеты.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения ввели в двух аэропортах России. Об этом утром в субботу 26 июля проинформировала пресс-служба Росавиации.

«ВЛАДИКАВКАЗ (Беслан) и ГРОЗНЫЙ (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе.

Сообщается, что аэропорты не принимают и не отправляют рейсы в целях обеспечения безопасности.

Накануне, 25 июля, ограничения были введены и отменены в аэропортах восьми российских городов. Это Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов.

Так, в общей сложности в ночь на 25 июля аэропорт Сочи не выпускал и не принимал самолеты в течение шести часов. За это время вынуждено задержаны десятки рейсов. Сообщалось, что воздушной гавани потребуется до двух суток, чтобы стабилизировать расписание.