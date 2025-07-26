Теплый сухой день ожидает красноярцев 26 июля

Сегодня, в субботу 26 июля, в Красноярске зафиксируют +24…+26°С. По данным сервиса Gismeteo, осадки горожан не побеспокоят. Прогнозируют преимущественно штиль, но после обеда возможны небольшие порывы ветра — до 5 м/с.