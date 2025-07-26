Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теплый сухой день ожидает красноярцев 26 июля

Сегодня, в субботу 26 июля, в Красноярске зафиксируют +24.

Сегодня, в субботу 26 июля, в Красноярске зафиксируют +24…+26°С. По данным сервиса Gismeteo, осадки горожан не побеспокоят. Прогнозируют преимущественно штиль, но после обеда возможны небольшие порывы ветра — до 5 м/с.

Утром и вечером будет ясно, а днем — частичная облачность.

В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что в южных районах края термометры покажут до +30…+32°С.

«В Эвенкийском МР местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», — добавили синоптики.

Ранее портал «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что в лесах региона ослабили режим ЧС.