Теплый сухой день ожидает красноярцев 26 июля

Сегодня, в субботу 26 июля, в Красноярске зафиксируют +24…+26°С. По данным сервиса Gismeteo, осадки горожан не побеспокоят. Прогнозируют преимущественно штиль, но после обеда возможны небольшие порывы ветра — до 5 м/с.
Утром и вечером будет ясно, а днем — частичная облачность.
В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что в южных районах края термометры покажут до +30…+32°С.
«В Эвенкийском МР местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», — добавили синоптики.
Ранее портал «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что в лесах региона ослабили режим ЧС.