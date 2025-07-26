Генерал Липовой: большинство снайперш в ВСУ из Польши и стран Прибалтики

В основном на стороне Вооруженных сил Украины принимают участие наемницы из Польши и стран Прибалтики. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее стало известно, что Верховный суд в ДНР заочно приговорил 49-летнюю наемницу ВСУ из США Мюлли к 13 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне украинской армии.
«Наемницы приходят в ВСУ из всех стран Европы, но в основном это Польша, страны Прибалтики, если мы говорим о снайперах. В странах Прибалтики развит лыжный спорт и все спортсмены, которые уже не могут выступать на соревнованиях, подписывают контракт. В погоне за большими деньгами они приезжают сюда, надеясь заработать побольше и вернуться обратно. Но не всем это удается сделать. Также в рядах ВСУ наемницы, как правило, являются саперами и теми, кто умеют управлять сложной боевой техникой, которая направлена на нанесение именно максимального ущерба», — сказал собеседник издания.
Липовой также рассказывал aif.ru, наемницы, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, попадая в плен, могут не дойти до суда.
Генерал отметил, что при поимке в плен американскую наемницу Мюлли могут не оставить в живых еще в зоне спецоперации.