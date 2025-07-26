Стоматолог Ахмурзаев объяснил, как снизить риск развития кариеса с детства

Стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев в беседе с aif.ru призвал с детства приучать детей к гигиене полости рта и твердой пище.
«Я бы порекомендовал с детства кушать твердую пищу, детям это помогает формировать функциональный аппарат, крепкие челюсти, нужный их размер и соотношение смыкания», — отметил специалист.
Стоматолог подчеркнул, что важную роль в борьбе с кариесом играют борьба и профилактика.
«Предотвратить всегда дешевле и быстрее», — добавил он.
Ахмурзаев отметил, что большинство взрослых людей не вычищают зубы до нужного состояния.
Ранее стоматолог Ахмурзаев оценил новый метод выращивания зубов людям.