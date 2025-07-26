Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог Ахмурзаев объяснил, как снизить риск развития кариеса с детства

По словам специалиста, состояние зубов зависит от нескольких факторов.

Источник: Аргументы и факты

Стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев в беседе с aif.ru призвал с детства приучать детей к гигиене полости рта и твердой пище.

«Я бы порекомендовал с детства кушать твердую пищу, детям это помогает формировать функциональный аппарат, крепкие челюсти, нужный их размер и соотношение смыкания», — отметил специалист.

Стоматолог подчеркнул, что важную роль в борьбе с кариесом играют борьба и профилактика.

«Предотвратить всегда дешевле и быстрее», — добавил он.

Ахмурзаев отметил, что большинство взрослых людей не вычищают зубы до нужного состояния.

Ранее стоматолог Ахмурзаев оценил новый метод выращивания зубов людям.