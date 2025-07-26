Новый теннисный корт строят на стадионе имени Ленина в Хабаровске

«Создавать современные условия для активного досуга жителей в шаговой доступности — одна из главных задач, которую нам поставил губернатор края Дмитрий Викторович Демешин. Эти корты будут соответствовать международным стандартам и предназначены как для проведения тренировок, так и для соревнований самого высокого уровня», — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.