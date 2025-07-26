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Новый теннисный корт строят на стадионе имени Ленина в Хабаровске

В парковой зоне стадиона имени Ленина продолжается строительство нового теннисного комплекса.

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Возведение спортивного объекта осуществляется за счет привлеченных средств по поручению главы региона Дмитрия Демешина.

Уже завершены подготовительные работы: демонтировано старое освещение, взамен ведется установка нового, производятся работы по благоустройству и озеленению территории.

«Создавать современные условия для активного досуга жителей в шаговой доступности — одна из главных задач, которую нам поставил губернатор края Дмитрий Викторович Демешин. Эти корты будут соответствовать международным стандартам и предназначены как для проведения тренировок, так и для соревнований самого высокого уровня», — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Строительство второй очереди комплекса начнется в следующем году. На этом этапе будет установлено новое модульное административное здание и построены три современных грунтовых теннисных корта. Также в планах: развитие падл-тенниса, который стремительно набирает популярность в нашей стране.