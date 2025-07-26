Появилось видео рейда полиции и ФСБ по ночным клубам Иркутска

Рейды проводились для выявления и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота запрещённых веществ, а также террористической и экстремистской направленности. Автоинспекторы вместе с силовиками проверили 13 машин на предмет перевозки запрещённых веществ, оружия и атрибутики различных идеологий.