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Появилось видео рейда полиции и ФСБ по ночным клубам Иркутска

В ходе рейдов силовики задержали двоих мужчин с признаками наркотического опьянения.

Источник: ГУ МВД

Появилось видео рейда силовиков по ночным клубам Иркутска. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

«Центр по противодействию экстремизму, Управления уголовного розыска регионального Главка МВД совместно с УФСБ России по Иркутской области и СУ СКР при поддержке ОМОН Росгвардии провели профилактические рейды в ночных клубах города», — рассказали в полиции.

Рейды проводились для выявления и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота запрещённых веществ, а также террористической и экстремистской направленности. Автоинспекторы вместе с силовиками проверили 13 машин на предмет перевозки запрещённых веществ, оружия и атрибутики различных идеологий.

Во время рейдовых операций правоохранители задержали двоих мужчин с признаками наркотического опьянения.

Напомним, что ранее в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске силовики провели рейды. Один из очевидцев рассказал, что на улице Баумана было много сотрудников СОБР.