По делу экс-замминистра обороны Иванова заочно арестовали нового фигуранта

По тому же делу проходит бывший председатель совета директоров банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский, также объявленный в международный розыск. Обоим бизнесменам инкриминируется растрата (ст. 160 УК РФ) в рамках схемы по выводу около 3,9 млрд рублей из кредитной организации. Следствие установило, что Крыжановский скрылся за границей, а Захаров был объявлен в розыск 22 мая 2025 года, а позднее — в международный розыск 16 июня 2025 года.