По делу экс-замминистра обороны Иванова заочно арестовали нового фигуранта

Бенефициар иностранных компаний Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH Андрей Захаров стал новым фигурантом уголовного дела экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии.
Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, Захарову избрана мера пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента возможной экстрадиции или задержания в России.
По тому же делу проходит бывший председатель совета директоров банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский, также объявленный в международный розыск. Обоим бизнесменам инкриминируется растрата (ст. 160 УК РФ) в рамках схемы по выводу около 3,9 млрд рублей из кредитной организации. Следствие установило, что Крыжановский скрылся за границей, а Захаров был объявлен в розыск 22 мая 2025 года, а позднее — в международный розыск 16 июня 2025 года.
Отмечается, что Крыжановский уже обжаловал решение о своем заочном аресте. Дело связано с масштабными хищениями, в которых ранее был признан виновным экс-замминистра обороны Тимур Иванов.
Ранее сообщалось, что утвержден приговор бывшему командующему 58-й армией ЮВО Попову.