Ребенок погиб во время МРТ из-за примагниченного баллона с кислородом

В США шестилетний мальчик, проходивший обследование после удаления опухоли головного мозга, погиб во время процедуры магнитно-резонансной терапии (МРТ).
У ребенка упал уровень кислорода, и врачи попытались подать кислород из переносного стального баллона. Однако аппарат МРТ примагнитил баллон, в результате чего мальчик получил смертельную травму головы. Клиника выплатила родителям 2,9 миллиона долларов в рамках соглашения, сообщает Mirror.
Похожий случай произошел недавно, когда мужчин умер от серьезных травм, которые он получил после того, как его затянуло в аппарат МРТ из-за большой металлической цепочки на шее. 61-летний мужчина без разрешения вошел в кабинет МРТ в медицинском учреждении Уэстбери, штат Нью-Йорк. В это время в кабинете проводили обследование и аппарат был включен. Мужчину с цепью затянуло в него.
В Великобритании тела матери и дочери обнаружили спустя четыре месяца после их звонка в скорую. 47-летняя Альфонсина Джиако Леуга и ее 18-летняя дочь Лорейн Чулла обратились за экстренной медицинской помощью, но скорая не приехала. Женщины скончались у себя дома.