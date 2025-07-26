Ребенок погиб во время МРТ из-за примагниченного баллона с кислородом

Похожий случай произошел недавно, когда мужчин умер от серьезных травм, которые он получил после того, как его затянуло в аппарат МРТ из-за большой металлической цепочки на шее. 61-летний мужчина без разрешения вошел в кабинет МРТ в медицинском учреждении Уэстбери, штат Нью-Йорк. В это время в кабинете проводили обследование и аппарат был включен. Мужчину с цепью затянуло в него.