Мошенники обманывают клиентов сайтов интим-услуг: вот за что они берут с них деньги

Мошенники придумали очередной способ, как выудить деньги у россиян, желающих получить интим-услуги. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы правоохранительных органов.
Сообщается, что аферисты убеждают клиентов сайтов интим-услуг покупать некую «страховку». Таким образом они выманивают деньги, но не предоставляют услугу.
Агентство рассказывает историю одного из потерпевших, который перевел мошенникам деньги за якобы «страховку», но не получил услуг. Более того, мошенники продолжали звонить ему и требовать дополнительные средства.
Ранее были опубликованы самые популярные мошеннические схемы с участием детей.
Также сообщалось, что мошенники начали использовать темную магию для «открытия финансовых потоков» и пугать клиентов дьяволом и страшной смертью.
Также мошенники обманывают пожилых людей, обещая крупные выплаты и ценные подарки.