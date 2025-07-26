Генерал Липовой указал на случаи насилия в отношении наемниц в рядах ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины нередки случаи насилия над наемницами из других стран. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее стало известно, что Верховный суд в ДНР заочно приговорил 49-летнюю наемницу ВСУ из США Мюлли к 13 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне украинской армии.
«Среди женщин ВСУ, которые подписывают контракт и уходят вместе с мужчинами служить, случаи насилия происходят нередко. Но на это командиры, прокуратура, полиция и все остальные закрывают глаза. К наемницам применяется насилие при любом удобном случае. Наемники зачастую отказываются выполнять те задачи, на которые им говорят идти командиры ВСУ. Когда они приходили, им обещали одно, а по факту происходит другое. Когда они отказываются, то вплоть до расстрела может быть. А если это наемница-женщина, то к таким там особый подход», — сказал собеседник издания.
Липовой также рассказывал aif.ru, наемницы, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, попадая в плен, могут не дойти до суда.
Генерал отметил, что при поимке в плен американскую наемницу Мюлли могут не оставить в живых еще в зоне спецоперации.