Генерал Липовой указал на случаи насилия в отношении наемниц в рядах ВСУ

«Среди женщин ВСУ, которые подписывают контракт и уходят вместе с мужчинами служить, случаи насилия происходят нередко. Но на это командиры, прокуратура, полиция и все остальные закрывают глаза. К наемницам применяется насилие при любом удобном случае. Наемники зачастую отказываются выполнять те задачи, на которые им говорят идти командиры ВСУ. Когда они приходили, им обещали одно, а по факту происходит другое. Когда они отказываются, то вплоть до расстрела может быть. А если это наемница-женщина, то к таким там особый подход», — сказал собеседник издания.