Литовкин объяснил, как отключение Starlink скажется на ходе СВО

Российские военные в случае отключения спутниковой связи Starlink получат преимущество в зоне спецоперации, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Виктор Литовкин.
«Если Киеву снова отключат Starlink, преимущество будет на нашей стороне. Хотя оно и так на стороне России, но отключение позволит действовать активнее», — отметил эксперт.
Литовкин подчеркнул, что спутниковая связь Starlink, которой пользуются ВСУ, не является решающим фактором на поле боя.
«Не надо обожествлять Starlink. Это не панацея», — добавил он.
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что осенью 2022 года Илон Маск дал распоряжение отключить спутниковую сеть Starlink в районе Херсонской области и прилегающих к ней восточных территорий.
В результате перестали работать украинские дроны, а артиллерийские подразделения ВСУ столкнулись с трудностями при наведении на цели.