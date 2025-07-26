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Литовкин объяснил, как отключение Starlink скажется на ходе СВО

Осенью 2022 года Илон Маск дал распоряжение отключить спутниковую сеть Starlink.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в случае отключения спутниковой связи Starlink получат преимущество в зоне спецоперации, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Виктор Литовкин.

«Если Киеву снова отключат Starlink, преимущество будет на нашей стороне. Хотя оно и так на стороне России, но отключение позволит действовать активнее», — отметил эксперт.

Литовкин подчеркнул, что спутниковая связь Starlink, которой пользуются ВСУ, не является решающим фактором на поле боя.

«Не надо обожествлять Starlink. Это не панацея», — добавил он.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что осенью 2022 года Илон Маск дал распоряжение отключить спутниковую сеть Starlink в районе Херсонской области и прилегающих к ней восточных территорий.

В результате перестали работать украинские дроны, а артиллерийские подразделения ВСУ столкнулись с трудностями при наведении на цели.

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