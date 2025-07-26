Традиционно на таких ярмарках можно купить натуральные продукты местного производства. За три дня будет организовано в общей сложности 49 ярмарочных площадок. Места проведения ярмарок в том или ином муниципалитете можно найти на сайте минторга региона по ссылке.
Жителей Башкирии приглашают на сельхозярмарки
В городах и районах Башкирии сегодня продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки, стартовавшие на этой неделе 25 июля. Об этом напомнили в пресс-службе министерства торговли и услуг РБ.