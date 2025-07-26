«Полная катастрофа»: Трамп заявил о пропаже собранных для помощи жертвам пожаров в Калифорнии $100 млн

Президент США Дональд Трамп обвинил в мошенничестве руководство инициативы FireAid, которая собирает средства для помощи пострадавшим от ландшафтных пожаров в Калифорнии. При этом американский лидер указал на своих политических конкурентов — Демократическую партию США — как на организаторов мошеннической схемы.
«“FireAid” — это полная катастрофа. Похоже, что это еще одна вдохновленная демократами мошенническая схема. Пропали $100 млн», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Напомним, в январе из-за разбушевавшихся в Калифорнии лесных пожаров власти Лос-Анджелеса объявили чрезвычайное положение. Огонь уничтожил тысячи домов.
В числе погорельцев оказались и голливудские звезды. Огонь молниеносно уничтожаел особняки известных артистов, которые своими глазами наблюдали, как за считанные минуты сгорают миллиарды долларов.
В начале июля лесной пожар «Мадре» также заставил эвакуироваться жителей нескольких районов Калифорнии.