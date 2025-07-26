«Полная катастрофа»: Трамп заявил о пропаже собранных для помощи жертвам пожаров в Калифорнии $100 млн

Президент США Дональд Трамп обвинил в мошенничестве руководство инициативы FireAid, которая собирает средства для помощи пострадавшим от ландшафтных пожаров в Калифорнии. При этом американский лидер указал на своих политических конкурентов — Демократическую партию США — как на организаторов мошеннической схемы.