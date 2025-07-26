Оружие для теракта в «Крокусе» доставили из Дагестана в тайнике автомобиля

21 марта 2024 года один из нападавших забрал у курьера три автомата Калашникова, пистолет Макарова и более 1,3 тыс. патронов в условленном месте на Дмитровском шоссе. Оружие было доставлено на съемную квартиру в Подмосковье, где хранилось до дня теракта.