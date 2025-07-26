Оружие для теракта в «Крокусе» доставили из Дагестана в тайнике автомобиля

Следствие установило, что исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» получили оружие от сообщников из Дагестана, которые перевезли его в автомобиле со специальным тайником. Согласно материалам уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, злоумышленники действовали по указанию одного из организаторов нападения.
21 марта 2024 года один из нападавших забрал у курьера три автомата Калашникова, пистолет Макарова и более 1,3 тыс. патронов в условленном месте на Дмитровском шоссе. Оружие было доставлено на съемную квартиру в Подмосковье, где хранилось до дня теракта.
Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта 2024 года и унес жизни 149 человек.
Ранее сообщалось, что суд арестовал квартиру и машину пособника исполнителей теракта в «Крокусе».