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Энтомолог Хряпин рассказал, откуда берутся постельные клопы в доме

Во Франции число случаев заражения постельными клопами в июне 2025 года выросло на 50% по сравнению с июнем прошлого года.

Источник: Аргументы и факты

Постельных клопов в РФ чаще всего завозят иностранцы или они могут прийти сами из мест, где их уже слишком много. Об этом aif.ru заявил энтомолог Роман Хряпин.

«Во-первых, их завозят, заносят. Второй источник их появления — они сами могут к вам прийти. Если вдруг их стало где-то слишком много рядом, они идут искать новое место. Например, в гостиницах, общежитиях, многоквартирных домах. Полостей коммуникационных хватает, по ним они и переселяются», — сказал Хряпин.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что во Франции число случаев заражения постельными клопами в июне 2025 года выросло на 50% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Хряпин отметил, что причиной этому могла стать антисанитария в крупных городах.