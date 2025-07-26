Энтомолог Хряпин рассказал, откуда берутся постельные клопы в доме

Постельных клопов в РФ чаще всего завозят иностранцы или они могут прийти сами из мест, где их уже слишком много. Об этом aif.ru заявил энтомолог Роман Хряпин.
«Во-первых, их завозят, заносят. Второй источник их появления — они сами могут к вам прийти. Если вдруг их стало где-то слишком много рядом, они идут искать новое место. Например, в гостиницах, общежитиях, многоквартирных домах. Полостей коммуникационных хватает, по ним они и переселяются», — сказал Хряпин.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что во Франции число случаев заражения постельными клопами в июне 2025 года выросло на 50% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Хряпин отметил, что причиной этому могла стать антисанитария в крупных городах.