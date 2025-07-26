Доцент Росбиотеха предупредил об опасностях блюд их кабачков

Доцент подчеркнул, что подобные салаты не следует употреблять при заболеваниях почек, поскольку они обладают выраженным мочегонным действием. По его словам, значительное количество калиевых солей, присутствующих в кабачках, может привести к формированию камней в почках. Специалист также добавил, что людям, не имеющим проблем с органами пищеварения и почками, можно включать в рацион сырые кабачки, так как эти овощи богаты витамином С, витамином А, лютеином и зеаксантином.