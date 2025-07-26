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Доцент Росбиотеха предупредил об опасностях блюд их кабачков

Людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, печени, почек или кишечника, холодные закуски из кабачков могут представлять опасность. Об этом предупредил доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

Доцент Быстров предупредил о возможных опасностях кабачковых блюд.

Людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, печени, почек или кишечника, холодные закуски из кабачков могут представлять опасность. Об этом предупредил доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

«У холодных закусок есть ограничения для тех, кто имеет заболевания поджелудочной железы, печени, почек, кишечника, а также страдает от гипертонии. Кабачковая икра может представлять опасность из-за содержания масла, томатов, моркови, уксуса и повышенного содержания соли», — передает слова Быстрова «Лента.ру».

Доцент подчеркнул, что подобные салаты не следует употреблять при заболеваниях почек, поскольку они обладают выраженным мочегонным действием. По его словам, значительное количество калиевых солей, присутствующих в кабачках, может привести к формированию камней в почках. Специалист также добавил, что людям, не имеющим проблем с органами пищеварения и почками, можно включать в рацион сырые кабачки, так как эти овощи богаты витамином С, витамином А, лютеином и зеаксантином.