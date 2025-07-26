Доцент Росбиотеха предупредил об опасностях блюд их кабачков

Доцент Быстров предупредил о возможных опасностях кабачковых блюд.
Людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, печени, почек или кишечника, холодные закуски из кабачков могут представлять опасность. Об этом предупредил доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.
«У холодных закусок есть ограничения для тех, кто имеет заболевания поджелудочной железы, печени, почек, кишечника, а также страдает от гипертонии. Кабачковая икра может представлять опасность из-за содержания масла, томатов, моркови, уксуса и повышенного содержания соли», — передает слова Быстрова «Лента.ру».
Доцент подчеркнул, что подобные салаты не следует употреблять при заболеваниях почек, поскольку они обладают выраженным мочегонным действием. По его словам, значительное количество калиевых солей, присутствующих в кабачках, может привести к формированию камней в почках. Специалист также добавил, что людям, не имеющим проблем с органами пищеварения и почками, можно включать в рацион сырые кабачки, так как эти овощи богаты витамином С, витамином А, лютеином и зеаксантином.