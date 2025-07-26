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Россиянам рассказали, что делать, если пропал мобильный интернет

Рекомендуется обеспечить сохранность важной информации в телефоне в офлайн-режиме. Также следует предварительно загрузить карты на мобильные устройства. Как не остаться без связи при отключении интернета поделилась заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Эксперт Максимова рассказала, как оставаться на связи при отключении интернета.

Рекомендуется обеспечить сохранность важной информации в телефоне в офлайн-режиме. Также следует предварительно загрузить карты на мобильные устройства. Как не остаться без связи при отключении интернета поделилась заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Следует заранее позаботиться о сохранении ключевой информации в офлайне. Для ориентирования в городе без подключения к сети стоит загрузить в смартфон или планшет офлайн-карты», — передает слова Максимовой RT. Эксперт также рекомендует сохранять электронные копии билетов на поезд, самолет и концерт, а также подтверждения бронирований гостиниц и маршруты поездок в формате PDF.

В настоящее время в России участились случаи отключения мобильного интернета на фоне продолжающихся атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Так, утром 26 июля в Северной Осетии был введен режим опасности атак беспилотников в регионе. Власти предупредили граждан о возможном замедлении работы мобильного интернета.