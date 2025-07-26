Россиянам рассказали, что делать, если пропал мобильный интернет

«Следует заранее позаботиться о сохранении ключевой информации в офлайне. Для ориентирования в городе без подключения к сети стоит загрузить в смартфон или планшет офлайн-карты», — передает слова Максимовой RT. Эксперт также рекомендует сохранять электронные копии билетов на поезд, самолет и концерт, а также подтверждения бронирований гостиниц и маршруты поездок в формате PDF.