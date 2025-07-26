Генерал Липовой раскрыл, что ждет снайперш из Польши и Прибалтики в плену

Наемницы приходят служить в ряды украинской армии из европейских стран, пытаясь заработать большие деньги, однако они не понимают, как рискуют. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru, что ждет наемниц при попадании в плен к российским войскам.
Большинство снайперш в ВСУ пришли из Польши и стран Прибалтики.
На стороне Вооруженных сил Украины принимают участие наемницы из европейских государств, однако в украинской армии большинство снайперш служат из Польши и стран Прибалтики, заявил aif.ru Липовой. Он уточнил, что в странах Прибалтики развит лыжный спорт, а те спортсмены, которые уже не могут выступать на соревнованиях, подписывают контракт и идут служить в ВСУ в погоне за большими деньгами. Они, как отметил генерал, приезжают в зону боевых действий, надеясь заработать побольше и вернуться обратно. При этом не всем это удается сделать.
«Также в рядах ВСУ наемницы, как правило, являются саперами и теми, кто умеют управлять сложной боевой техникой, которая направлена на нанесение именно максимального ущерба», — сказал собеседник издания.
Попадая в плен, наемницы могут не дойти до суда.
Наемницы, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, попадая в плен, могут не дойти до суда, сообщил aif.ru Липовой. По его словам, не редкость, когда захватывают в плен вместе с украинскими боевиками еще и наемников или наемниц.
«Но когда выясняется, что наемники приехали сюда зарабатывать деньги на крови наших солдат, зачастую они до суда не доходят», — добавил он.
Генерал отметил, что когда они подписывают контракт и едут в зону СВО, конечно, за это им платят большие деньги. При этом наемницы не понимают, какому большому риску они себя подвергают. Липовой подчеркнул, что редко кому удается уйти от ответственности — последствия рано или поздно их настигнут.
«Я не думаю, что они являются особой целью для наших войск, потому что без разницы, кто в качестве наемника — мужчина или женщина. Самое главное, что это наемник, а они уничтожаются в первую очередь», — сказал генерал.
В рядах ВСУ нередки случаи насилия над наемницами.
В рядах украинской армии нередки случаи насилия над наемницами из других стран. Причем, как отметил Липовой, к ним оно применяется при любом удобном случае. По его словам, наемники зачастую отказываются выполнять те задачи, на которые им говорят идти командиры ВСУ. Когда они приходили, им обещали одно, а по факту происходит другое.
«Когда они отказываются, то вплоть до расстрела может быть. А если это наемница-женщина, то к таким там особый подход», — сказал aif.ru собеседник издания.
Генерал добавил, что среди украинских женщин в ВСУ, которые подписывают контракт и уходят вместе с мужчинами служить, случаи насилия происходят нередко. При этом на такие преступления командиры, прокуратура, полиция и все остальные закрывают глаза.
Осужденная наемница из США может не дожить до суда.
Заочно приговоренная к 13 годам лишения свободы в Донецкой народной республике наемница из США Дженнифер Энн Мюлли, которая участвует в боевых действиях на стороне ВСУ, могут не оставить в живых еще в зоне СВО, заявил aif.ru Липовой. По его словам, если ее возьмут в плен и она дойдет до официальной процедуры осуждения, то в любом случае нужно провести необходимый перечень процессуально-следственных действий, подтверждающих, что именно она совершила преступления. Но это «формальности, поскольку приговор уже есть — ее отправят по этапу отбывать наказание — это официальная часть».
«Неофициальная часть — если ее возьмут в плен в зоне специальной военной операции, то ее судьба будет незавидной. Как правило, наемницы выступают в качестве снайперов, но таких в живых не оставляют», — добавил генерал.
При этом Липовой отметил, что если Мюлли возьмут в плен где-то в стороне от зоны боевых действий, то у нее будет шанс доехать до тюрьмы и отбыть свой срок.
Наемницу Мюлли можно включить в список на обмен с США.
Американская наемница Мюлли в случае попадания в плен может быть обменена с США на российских граждан, рассказал aif.ru Липовой.
«Эта наемница, конечно, может попасть в списки обмена, но она вряд ли сможет долго продержаться в тюрьме», — сказал собеседник издания.
Генерал подчеркнул, что к таким людям особое отношение и в среде военнослужащих, и в среде заключенных.