Генерал Липовой раскрыл, что ждет снайперш из Польши и Прибалтики в плену

Заочно приговоренная к 13 годам лишения свободы в Донецкой народной республике наемница из США Дженнифер Энн Мюлли, которая участвует в боевых действиях на стороне ВСУ, могут не оставить в живых еще в зоне СВО, заявил aif.ru Липовой. По его словам, если ее возьмут в плен и она дойдет до официальной процедуры осуждения, то в любом случае нужно провести необходимый перечень процессуально-следственных действий, подтверждающих, что именно она совершила преступления. Но это «формальности, поскольку приговор уже есть — ее отправят по этапу отбывать наказание — это официальная часть».