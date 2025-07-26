Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракета Vega-C с пятью спутниками стартовала с космодрома Куру в Гвиане

Спутники Airbus CO3D предназначены для составления трёхмерной карты Земли.

Источник: Аргументы и факты

Итальянская ракета-носитель Vega-C стартовала с космодрома Куру в Гвиане, она выведет на орбиту пять спутников.

Трансляцию пуска осуществляет оператор космических запусков Arianespace на YouTube. Ракета доставит на орбиту четыре спутника Airbus CO3D и спутник французского Национального центра космических исследований MicroCarb.

Спутники Airbus CO3D предназначены для составления трёхмерной карты Земли, французский аппарат займётся сканированием, а также размещением на карте «источников и поглотителей углекислого газа».

Спутники CO3D будут находиться на высоте 495 километров, а спутник MicroCarb — на высоте 650 километров.

Предыдущий пуск Vega-C с европейским спутником Biomass, предназначенным для сбора информации о лесных массивах, был осуществлён в апреле текущего года.

Vega C — модернизированная версия ракеты-носителя Vega итальянского производства.

Ранее сообщалось, что ФРГ, Франция и Италия подписали соглашение, которым предусмотрено обязательное использование европейских ракет-носителей при освоении космоса.