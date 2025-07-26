Ракета Vega-C с пятью спутниками стартовала с космодрома Куру в Гвиане

Итальянская ракета-носитель Vega-C стартовала с космодрома Куру в Гвиане, она выведет на орбиту пять спутников.
Трансляцию пуска осуществляет оператор космических запусков Arianespace на YouTube. Ракета доставит на орбиту четыре спутника Airbus CO3D и спутник французского Национального центра космических исследований MicroCarb.
Спутники Airbus CO3D предназначены для составления трёхмерной карты Земли, французский аппарат займётся сканированием, а также размещением на карте «источников и поглотителей углекислого газа».
Спутники CO3D будут находиться на высоте 495 километров, а спутник MicroCarb — на высоте 650 километров.
Предыдущий пуск Vega-C с европейским спутником Biomass, предназначенным для сбора информации о лесных массивах, был осуществлён в апреле текущего года.
Vega C — модернизированная версия ракеты-носителя Vega итальянского производства.
Ранее сообщалось, что ФРГ, Франция и Италия подписали соглашение, которым предусмотрено обязательное использование европейских ракет-носителей при освоении космоса.