Ученые Гарварда сделали предположение насчет обнаруженного в июле космического объекта: вам не понравится

Инопланетный корабль может атаковать Землю в ноябре. Такое предположение сделала группа астрофизиков Гарварда, проанализировав обнаруженное 1 июля межзвездное образование. Речь идет об объекте, обозначенном как 3I/ATLAS.
Ученые предполагают, что объект может оказаться замаскированным образцом внеземной шпионской технологии, пишет издание New York Post, ссылаясь на астрофизика Аве Леба.
В то же время большинство представителей научного сообщества придерживаются версии, что объект является кометой, которая по каким-то причинам выпала из другой солнечной системы.
Тем временем в сторону Земли из глубокого космоса летит что-то подозрительное. Подробнее об объекте, который вторгся в Солнечную систему, читайте здесь на KP.RU.
Также ученые прогнозируют, что столкновение астероида 2024 YR4 с Луной приведёт к повреждению спутников и призывают к распространению планетарной обороны не только на околоземное, но и на окололунное пространство.