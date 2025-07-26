Мошенники похитили у красноярской пенсионерки 7,2 млн рублей

В конце июня женщина реализовала оставшееся жилье за 7,3 млн рублей. По указанию мошенника она получила деньги наличными в банке и передала их якобы для хранения в казначейство. На следующий день неизвестный, представившийся сотрудником спецслужб, забрал у пенсионерки 7,1 млн рублей.