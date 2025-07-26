Мошенники похитили у красноярской пенсионерки 7,2 млн рублей

В июне-2025 72-летняя красноярка стала очередной жертвой мошенников. После продажи квартиры за 4,4 млн рублей женщина получила звонок от лжесотрудника правоохранительных органов. Он убедил пенсионерку, что риелтор незаконно оформила права на ее имущество, потребовал срочно продать вторую квартиру. Деталями инцидента поделились в краевой прокуратуре.
В конце июня женщина реализовала оставшееся жилье за 7,3 млн рублей. По указанию мошенника она получила деньги наличными в банке и передала их якобы для хранения в казначейство. На следующий день неизвестный, представившийся сотрудником спецслужб, забрал у пенсионерки 7,1 млн рублей.
После совершения преступления все контакты и сообщения в телефоне женщины были удалены. По факту мошенничества возбудили уголовное дело по статье № 159 УК Российской Федерации.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что последняя суббота месяца будет теплой и сухой.