Мишустин попросил Томенко контролировать развитие больницы в Барнауле

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернатора Алтайского края Виктора Томенко лично контролировать развитие краевой детской больницы в Барнауле, где должен быть создан новый хирургический корпус.
Глава правительства встретился с Томенко во время поездки в Республику Алтай. Мишустин спросил главу региона о развитии медучреждений. Речь, в частности, шла об Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства в Барнауле.
Губернатор рассказал, как продвигается строительство нового хирургического отделения и капитальный ремонт инфекционного корпуса этой больницы.
«Конечно, все планы должны быть реализованы в срок. Прошу вас держать строительство такого рода объектов на личном контроле», — обратился Мишустин к главе региона, выслушав доклад.