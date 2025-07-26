«РВ»: Днепропетровск заволокло чёрным дымом после ночного удара

Днепропетровск на Украине заволокло чёрным дымом, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Днепропетровск заволокло чёрным дымом после атаки: несколько часов пылает объект врага», — говорится в сообщении.
Военкоры не исключили, что горит нефтехранилище.
«Похоже, что горит нефтехранилище, шлейф густого чёрного дыма от пылающего объекта в небе вдоль всего города», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровске, Харькове и Шостке Сумской области прогремели взрывы. В Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.
По данным военкоров, в Каменском Днепропетровской области произошёл пожар в здании, где украинцы тайно делали беспилотные летательные аппараты для Вооружённых сил Украины.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.