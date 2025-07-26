Выбили из центра: боец «Эспаньолы» сказал об отступлении ВСУ из Часова Яра

Российские войска заставляют военных Украины отступать на 5−10 километров в районе Часова Яра, сообщил aif.ru Живов. По его словам, из населенного пункта они не убегают. Такое было только на покровском направлении и у Авдеевки. Он отметил, что у ВСУ, за редким исключением, сохраняются боевые порядки, когда они понимают, что уже будут вынуждены под давлением ВС РФ оставить очередной участок. Однако перед этим украинские войска окапываются на расстоянии 5−10 километров от этой линии и формируют новую линию обороны.