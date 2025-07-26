Выбили из центра: боец «Эспаньолы» сказал об отступлении ВСУ из Часова Яра

Российские войска заставляют Вооруженные силы Украины покидать свои позиции в Часовом Яре. Военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов рассказал aif.ru о продвижении ВС РФ в населенном пункте, а также о значении города.
ВСУ остались по краям Часова Яра и в лесополосах.
Вооруженные силы РФ выбили украинских боевиков из самого Часова Яра, рассказал aif.ru Живов. По его словам, слева населенный пункт обхватывает подразделение Министерства обороны России добровольческого корпуса. Продвижение идет для того, чтобы обрушить логистику ВСУ и дать возможность основным силам толкнуть вперед фланг.
Кроме того, идет значительное продвижение на северной части Часова Яра, где также штурмовые отряды Министерства обороны двигаются вперед.
«Надо понимать, что противника в самом Часовом Яру уже практически нет. Он держится по краям города и в ближайших лесополосах. И оттуда его сейчас выдавливают», — сказал собеседник издания.
ВС РФ заставляют ВСУ отступать.
Российские войска заставляют военных Украины отступать на 5−10 километров в районе Часова Яра, сообщил aif.ru Живов. По его словам, из населенного пункта они не убегают. Такое было только на покровском направлении и у Авдеевки. Он отметил, что у ВСУ, за редким исключением, сохраняются боевые порядки, когда они понимают, что уже будут вынуждены под давлением ВС РФ оставить очередной участок. Однако перед этим украинские войска окапываются на расстоянии 5−10 километров от этой линии и формируют новую линию обороны.
«В данный момент, насколько я знаю, на 10−15 километров от текущей линии боевого соприкосновения у них уже есть новая линия обороны», — сказал он.
Живов добавил, что российские военнослужащие системно действуют, но и ВСУ действую также. Он отметил, что разрушение системы — это одна из задач Вооруженных сил России.
Элитное подразделение дронов ВСУ пытается остановить ВС РФ.
Вооруженные силы Украины применяют в Часовом Яре элитное подразделение беспилотных систем «Рарог». По словам Живова, оно стоит напротив всей российской группировки войск. Он уточнил, что это весьма профессиональное беспилотное подразделение, сражаться с которым непросто. Оно располагает неограниченной материальной частью, с возможностью прифронтового конструирования.
«Они имеют желание это все использовать с максимальной отдачей. Поэтому преодоление их там наиболее сложная задача. Но ничего, мы обязательно их всех уничтожим», — сказал собеседник издания.
Взятие Часова Яра откроет путь к Краматорску, Славянску и Дружковке.
Живов в разговоре с aif.ru отметил, что при сохранении текущей динамики продвижения ВС РФ до конца лета украинские войска будут отброшены от населенного пункта. По его словам, речь идет о том, чтобы ВСУ не стояли по границам города.
«По оценкам нашего аналитического центра “Мелодия” бригады “Эспаньола”, при текущей динамике до конца лета противник от Часова Яра будет отброшен», — добавил он.
Полное освобождение Часова Яра от украинских боевиков позволит Вооруженным силам РФ перейти к следующему этапу освобождения Донецкой народной республики, заявил aif.ru Живов. По его словам, после взятия города откроется дорога на Краматорск, Славянск и Дружковку. Военный блогер также отметил, что задача по освобождению донецкой земли от противника постепенно выполняется.
«С практической точки зрения, мы займем доминирующую высоту, с которой будет удобно работать по противнику на расстоянии до 30 километров», — сказал собеседник издания.
Он уточнил, что Часов Яр находится на большой возвышенности, из-за чего так усердно за этот населенный пункт и цепляются ВСУ.