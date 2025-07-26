На севере Башкирии строят новую школу и детский сад

В селе Кубиязы Аскинского района продолжается строительство школы на 120 мест и детского сада на 60 мест в одном здании на улице Советской. Сейчас жителям посёлка с населением почти 1,5 тыс. человек приходится возить детей в школу в райцентр.
«Сейчас строители заняты кирпичной кладкой стен третьего этажа, монтажом металлоконструкций для актового зала, а также обустройство входных групп и пандусов для маломобильных граждан», — сообщили в минстрое РБ.
Объект первоначально планировался к сдаче к 30 ноября 2024 года, но сроки строительства затянулись. Сейчас дата сдачи сдвинута на конец 2026 года.
Ранее школа располагалась в аварийных бревенчатых домах 1965 и 1988 годов постройки. Количество ученических мест в ней было меньше реального числа обучающихся.
Общая площадь строящегося здания около 4,3 тыс. кв. м. Помимо учебных классов, в нём предусмотрены столовая, спорзал, медицинский блок. Школа и детсад будут оснащены современными санузлами, системами отопления, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализацией, рассказали в минстрое.
Контракт на строительство в августе 2023 года выиграло ООО «Экстра», цена контракта составила 326,38 млн руб. (на 1% ниже стартовой цены). Ранее в 2019 году проектировщик ИЦ «ТехПроект» выполнил проектно-изыскательские работы за 5,2 млн руб. (на 23% меньше стартовой цены).