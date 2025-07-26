МВД России предлагает по миллиону за помощь в раскрытии убийств двух детей

Вознаграждение в размере миллиона рублей будет выплачено тому, кто поможет правоохранительным органам в раскрытии убийства новорожденного ребенка, тело которого было найдено на свалке в Петропавловске-Камчатском в марте 2024 года. Об этом информирует пресс-служба МВД России.
Также миллион рублей полагается тому, кто окажет значимую помощь в раскрытии убийства 9-летнего мальчика в деревне Быковка Юринского района, которое было совершено в начале августа 2006 года.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как 17-летняя девушка в Забайкалье родила дочь в уличном туалете и оставила умирать.
Также сообщалось, что в Волгоградской области 11-летний мальчик утонул в реке Цимла.
О том, как в США шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ кислородным баллоном, читайте здесь на KP.RU.