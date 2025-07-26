МВД России предлагает по миллиону за помощь в раскрытии убийств двух детей

Вознаграждение в размере миллиона рублей будет выплачено тому, кто поможет правоохранительным органам в раскрытии убийства новорожденного ребенка, тело которого было найдено на свалке в Петропавловске-Камчатском в марте 2024 года. Об этом информирует пресс-служба МВД России.