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МВД России предлагает по миллиону за помощь в раскрытии убийств двух детей

За помощь в раскрытии убийств детей в Петропавловске-Камчатском и в Марий Эл заплатят по миллиону рублей.

Источник: Комсомольская правда

Вознаграждение в размере миллиона рублей будет выплачено тому, кто поможет правоохранительным органам в раскрытии убийства новорожденного ребенка, тело которого было найдено на свалке в Петропавловске-Камчатском в марте 2024 года. Об этом информирует пресс-служба МВД России.

Также миллион рублей полагается тому, кто окажет значимую помощь в раскрытии убийства 9-летнего мальчика в деревне Быковка Юринского района, которое было совершено в начале августа 2006 года.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как 17-летняя девушка в Забайкалье родила дочь в уличном туалете и оставила умирать.

Также сообщалось, что в Волгоградской области 11-летний мальчик утонул в реке Цимла.

О том, как в США шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ кислородным баллоном, читайте здесь на KP.RU.