Бетонщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих в Красноярском крае

По данным аналитиков «Авито работы», в первом полугодии-2025 самой прибыльной профессией в Красноярском крае стал бетонщик. Средняя ежемесячная зарплата — 133,9 тысячи рублей, что на 22% выше показателей 2024-го.
Второе место заняли каменщики с доходом 123,3 тысячи рублей, третье — токари, получающие в среднем 122,2 тысячи рублей. Наибольший рост зарплат — на 39% — зафиксировали среди изолировщиков, сегодня эти специалисты получают по 112,7 тысячи рублей.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» опубликовал прогноз погоды на 26 июля.