Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters сообщил, как сбой в Starlink повлиял на ВСУ

Глобальный сбой Starlink 24 июля оставил без связи терминалы украинских военных на 2,5 часа, сообщает Reuters со ссылкой на командира ВСУ.

Глобальный сбой Starlink 24 июля оставил без связи терминалы украинских военных на 2,5 часа, сообщает Reuters со ссылкой на командира ВСУ.

Вооруженные силы Украины критически зависят от системы SpaceX Илона Маска, прежде всего для обеспечения боевой связи и управления беспилотниками, отмечает агентство.

Один из командиров подтвердил, что его подразделение вынуждено было отложить несколько операций с применением дронов из-за отсутствия связи.

Основатель украинской цифровой платформы «Очі» Александр Дмитриев заявил, что инцидент показал: командование не может полагаться исключительно на облачные сервисы из-за «колоссальных рисков».

«При потере интернет-связи ведение боевых действий становится практически невозможным», — пояснил он.

Сбой устранили в ночь на 25 июля. Вице-президент Starlink Майкл Николс назвал причиной «отказ ключевых внутренних программных сервисов базовой сети».

С начала полномасштабных боевых действий ВСУ используют Starlink для коммуникации, навигации дронов и морских дронов-катеров. К апрелю 2025 года Киев получил свыше 50 тысяч терминалов.

По данным Reuters, в сентябре 2022 года Маск приказал отключить связь в зонах боев, сорвав контрнаступление Украины из-за опасений эскалации. При этом предприниматель публично обещал не отключать ВСУ от Starlink.

Читайте материал по теме: Названы последствия сбоя в интернет-системе Starlink Илона Маска.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше