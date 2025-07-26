Reuters сообщил, как сбой в Starlink повлиял на ВСУ

Глобальный сбой Starlink 24 июля оставил без связи терминалы украинских военных на 2,5 часа, сообщает Reuters со ссылкой на командира ВСУ.
Вооруженные силы Украины критически зависят от системы SpaceX Илона Маска, прежде всего для обеспечения боевой связи и управления беспилотниками, отмечает агентство.
Один из командиров подтвердил, что его подразделение вынуждено было отложить несколько операций с применением дронов из-за отсутствия связи.
Основатель украинской цифровой платформы «Очі» Александр Дмитриев заявил, что инцидент показал: командование не может полагаться исключительно на облачные сервисы из-за «колоссальных рисков».
«При потере интернет-связи ведение боевых действий становится практически невозможным», — пояснил он.
Сбой устранили в ночь на 25 июля. Вице-президент Starlink Майкл Николс назвал причиной «отказ ключевых внутренних программных сервисов базовой сети».
С начала полномасштабных боевых действий ВСУ используют Starlink для коммуникации, навигации дронов и морских дронов-катеров. К апрелю 2025 года Киев получил свыше 50 тысяч терминалов.
По данным Reuters, в сентябре 2022 года Маск приказал отключить связь в зонах боев, сорвав контрнаступление Украины из-за опасений эскалации. При этом предприниматель публично обещал не отключать ВСУ от Starlink.
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