Грозы, бури и порывистый ветер: где в Казахстане ухудшится погода 26 июля

В Костанайской области на западе и юге ожидаются сильные дожди, местами град и шквал. Ночью на севере, востоке и юге возможны грозы, а на западе и севере — туман. Северо-западный ветер усилится до 15−20 м/с. На юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе и востоке — высокая.