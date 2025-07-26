Грозы, бури и порывистый ветер: где в Казахстане ухудшится погода 26 июля

В Астане прогнозируются гроза и днем град. Южно-западный ветер усилится до 15−20 м/с, местами порывы достигнут 23 м/с. Пожарная опасность остается высокой.
В Алматы
В Шымкенте днем ожидается сильная жара до +40°С, на территории сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области на востоке прогнозируются сильный дождь, град, шквал и гроза. Северо-западный ветер усилится на западе, севере и юге области до 15−20 м/с. На юге и востоке сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе — высокая.
В Костанайской области на западе и юге ожидаются сильные дожди, местами град и шквал. Ночью на севере, востоке и юге возможны грозы, а на западе и севере — туман. Северо-западный ветер усилится до 15−20 м/с. На юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе и востоке — высокая.
В Акмолинской области на севере и востоке прогнозируются сильный дождь, град, шквал и гроза. Юго-западный ветер днем усилится до 15−20 м/с, местами порывы достигнут 25 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая.
В Северо-Казахстанской области на севере и востоке возможны сильный дождь, град и гроза. Ветер юго-восточный усилится до 15−20 м/с. На западе региона сохранится высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области на западе, севере и юге ожидаются сильные дожди, грозы, местами град и шквалы. Ветер юго-восточный усилится до 15−20 м/с. Днем температура поднимется до +35°С, при этом на западе, юге и востоке области сохранится высокая пожарная опасность.
В области Ұлытау утром и днем на западе и севере прогнозируются сильные дожди, град, шквал и грозы. Юго-западный ветер усилится до 15−20 м/с. На юге и востоке сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области на западе, севере и востоке ожидаются грозы, местами град и шквал. Юго-западный ветер усилится до 15−20 м/с. В большинстве районов сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области ночью на севере и востоке возможны грозы. Северо-западный ветер днем на юге, востоке и севере усилится до 15−20 м/с. На востоке региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области на севере и востоке прогнозируются грозы, местами град. Северо-западный ветер усилится до 15−20 м/с. В этих же районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидаются грозы, местами пыльные бури. Северо-западный ветер усилится до 15−20 м/с. Пожарная опасность по-прежнему чрезвычайная.
В области Абай на западе и юге усилится юго-восточный ветер до 15−20 м/с. Днем температура достигнет +35…+38°С. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность, местами — чрезвычайная.
В Восточно-Казахстанской области на юге ветер усилится до 15−20 м/с. Днем ожидается жара до +38°С. Пожарная опасность — высокая, местами чрезвычайная.
В Кызылординской области на севере, юге и в центре прогнозируются грозы, шквалы и пыльные бури. Ветер западный, северо-западный усилится до 15−20 м/с, местами порывы достигнут 23−28 м/с. Пожарная опасность — чрезвычайная.
В Туркестанской области на севере и западе ожидаются пыльные бури. Южно-западный ветер усилится до 15−20 м/с. Днем температура поднимется до +41°С, пожарная опасность останется чрезвычайной.
В Жамбылской области в горных районах возможны грозы. Южно-западный ветер усилится до 15−20 м/с.
В Алматинской области в горах ожидаются грозы, ветер юго-восточный усилится до 15−20 м/с.
Ранее учёные приблизили человечество к будущему обитаемых баз за пределами Земли: в условиях, приближённых к марсианским, им удалось успешно вырастить водоросли Dunaliella tertiolecta.