Поврежден частный дом: В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на 26 июля в пяти муниципалитетах Ростовской области была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Воздушные цели были отражены в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. В результате падения одного из дронов в хуторе Чукаринский Шолоховского района произошло нарушение энергоснабжения частных домов на улице Терновой.
Пострадал частный дом: повреждены кровля и фасад, выбиты окна, также разрушения затронули хозяйственные постройки.
— По оперативным данным, люди не пострадали. Информация уточняется, — написал Юрий Слюсарь.
Напомним, что ночью во время атаки беспилотников на Ростовскую область пострадало здание железнодорожной станции, оказались выбиты окна в домах и загорелась трава, которую быстро потушили.
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