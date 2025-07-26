Нутрициолог назвала идеальный перекус для детей

Сочетание клетчатки, протеинов и полезных липидов — оптимальный вариант лёгкой еды для детей, сообщила РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации Профессионалов социального питания Алла Порхун.
По ее словам, идеальный перекус включает комбинацию клетчатки (фрукты, овощи), белка (творог, хумус) и полезных жиров (авокадо, орехи).
Специалист подчеркнула, что лёгкие приёмы пищи должны не только устранять голод, но и обеспечивать питательность. При этом сдобная выпечка спровоцирует резкий скачок глюкозы в крови с последующим спадом. Но если дополнить её горстью орехов или ложкой несладкой арахисовой пасты — белки и жиры замедлят усвоение углеводов, продлив чувство сытости, разъяснила нутрициолог.
По её словам, формирование привычки к здоровым перекусам требует не запрета сладостей, а создания привлекательной альтернативы .Эксперт отметила, что дети не рождаются с тягой к шоколадным батончикам — пищевые предпочтения формируются в семье. Если дома вместо конфет доступны фрукты и орехи, ребёнок интуитивно выберет их, сказала она.
По словам специалиста, примерами полезных вариантов перекуса являются домашние энергетические шарики из фиников и какао, а также замороженный йогурт с ягодами в формах для льда.