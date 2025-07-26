Нутрициолог назвала идеальный перекус для детей

По её словам, формирование привычки к здоровым перекусам требует не запрета сладостей, а создания привлекательной альтернативы .Эксперт отметила, что дети не рождаются с тягой к шоколадным батончикам — пищевые предпочтения формируются в семье. Если дома вместо конфет доступны фрукты и орехи, ребёнок интуитивно выберет их, сказала она.