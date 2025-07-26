На последних июльских выходных в Башкирии ожидаются грозы

В Башкирии на последних июльских выходных ожидаются грозы. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Завтра, 26 июля, в некоторых городах и районах ожидается небольшой дождь, на востоке республики — умеренные, днем в отдельных муниципалитетах — грозы. Ветер будет северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха грядущей ночью составит +10, +15°, днем — +18, +23°.
В воскресенье, 27 июля, ночью — местами, а днем по всей территории республики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Будет северной четверти умеренный ветер. Столбики термометров ночью опустятся до +8, +13°, днем воздух прогреется до +17, +22°.
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