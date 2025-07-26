Кот провел неделю без питания в контейнере судна и спасся

Ранее сообщалось о коте- «нелегале» из Турции, находившемся в порту Новороссийска с 11 марта. Он случайно проник в грузовой контейнер и незаконно прибыл в Россию. Сотрудники логистической компании опасались депортации животного из-за отсутствия документов, однако ситуация разрешилась благополучно: после карантина кот обрел новую хозяйку.