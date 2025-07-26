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Кот провел неделю без питания в контейнере судна и спасся

Сотрудники порта Балтийск (Калининградская область) спасли кота, проведшего неделю в грузовом контейнере без пищи и воды.

Сотрудники порта Балтийск (Калининградская область) спасли кота, проведшего неделю в грузовом контейнере без пищи и воды. Об этом информирует «Фонтанка».

Выяснилось, что домашний питомец забрался в контейнер в Усть-Луге (Ленинградская область) и непреднамеренно совершил морское путешествие по Балтике. Животное обнаружили только при разгрузке груза в пункте назначения.

Работники порта взяли кота на попечение и дали ему кличку Мафик — в честь контейнерных платформ (MAFI). Если объявятся прежние хозяева, кота вернут обратно.

Ранее сообщалось о коте- «нелегале» из Турции, находившемся в порту Новороссийска с 11 марта. Он случайно проник в грузовой контейнер и незаконно прибыл в Россию. Сотрудники логистической компании опасались депортации животного из-за отсутствия документов, однако ситуация разрешилась благополучно: после карантина кот обрел новую хозяйку.