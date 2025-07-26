Сад и огород требуют ухода: что обязательно нужно сделать на даче во второй половине лета

Сейчас, когда дожди продолжают идти, очень важно хотя бы попытаться помочь томатам защититься от главного их врага — фитофторы. Конечно, томаты нужно пасынковать и обрезать у них нижние листья, иначе вся энергия растения уйдет на рост зелени. Стопроцентного средства от фитофторы нет, но в деле защиты растений важна системность: обработки тем же Фитовермом нужно проводить регулярно. Очень полезно обработать почву триходермой или материзиумом — это тоже защита. Категорически не рекомендовал бы вам использовать медьсодержащие препараты, тот же медный купорос: он накапливается в печени.