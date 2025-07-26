Депутат Госдумы рассказал о нововведениях, вступающих в силу с 1 августа

С 1 августа в России вступают в силу некоторые изменения, затрагивающие различные сферы жизни граждан. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о нововведениях, среди которых возможность отказа от рекламных рассылок через оператора мобильной связи.
Кроме того, ужесточаются правила открытия банковских счетов для несовершеннолетних: теперь потребуется письменное согласие родителей или опекунов.
— Исключение предусмотрено для случаев, когда несовершеннолетний приобрел полную дееспособность, в том числе через процедуру эмансипации. Простого предъявления паспорта и устного волеизъявления теперь недостаточно — необходимо оформить соответствующее согласие законных представителей, — рассказал Говырин в беседе с RT.
Также меняется стандарт оказания услуг по ортезированию инвалидов, определяя перечень ответственных специалистов и организаций.
Врач должен будет обращаться к специальной комиссии, если пациент в течение полугода оформлял лист нетрудоспособности четыре раза и более. Соответствующий проект подготовило Министерство здравоохранения России. По словам представителей ведомства, такое нововведение позволит выявлять причины длительного недомогания граждан, из-за чего те не могут выйти на работу, и улучшит качество оказываемой медицинской помощи в целом.