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Депутат Госдумы рассказал о нововведениях, вступающих в силу с 1 августа

С 1 августа в России вступают в силу некоторые изменения, затрагивающие различные сферы жизни граждан. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о нововведениях, среди которых возможность отказа от рекламных рассылок через оператора мобильной связи.

С 1 августа в России вступают в силу некоторые изменения, затрагивающие различные сферы жизни граждан. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о нововведениях, среди которых возможность отказа от рекламных рассылок через оператора мобильной связи.

Кроме того, ужесточаются правила открытия банковских счетов для несовершеннолетних: теперь потребуется письменное согласие родителей или опекунов.

— Исключение предусмотрено для случаев, когда несовершеннолетний приобрел полную дееспособность, в том числе через процедуру эмансипации. Простого предъявления паспорта и устного волеизъявления теперь недостаточно — необходимо оформить соответствующее согласие законных представителей, — рассказал Говырин в беседе с RT.

Также меняется стандарт оказания услуг по ортезированию инвалидов, определяя перечень ответственных специалистов и организаций.

Врач должен будет обращаться к специальной комиссии, если пациент в течение полугода оформлял лист нетрудоспособности четыре раза и более. Соответствующий проект подготовило Министерство здравоохранения России. По словам представителей ведомства, такое нововведение позволит выявлять причины длительного недомогания граждан, из-за чего те не могут выйти на работу, и улучшит качество оказываемой медицинской помощи в целом.