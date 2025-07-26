Депутат Госдумы рассказал о нововведениях, вступающих в силу с 1 августа

Врач должен будет обращаться к специальной комиссии, если пациент в течение полугода оформлял лист нетрудоспособности четыре раза и более. Соответствующий проект подготовило Министерство здравоохранения России. По словам представителей ведомства, такое нововведение позволит выявлять причины длительного недомогания граждан, из-за чего те не могут выйти на работу, и улучшит качество оказываемой медицинской помощи в целом.