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Мишустин призвал развивать туризм на Алтае

Развитие туризма должно быть первостепенны на Алтае. Об этом во время встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Туризм должен стать драйвером экономики Алтайского края, заявил Мишустин.

Развитие туризма должно быть первостепенны на Алтае. Об этом во время встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края», — заявил Мишустин. Его слова приводятся в официальном telegram-канале правительства РФ.

Премьер отметил важность создания современной туристической инфраструктуры. Он обсудил этот вопрос с Виктором Томенко, поинтересовавшись мерами по поддержке отрасли.