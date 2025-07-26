Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный майор ВСУ Трофимук поблагодарил ВС РФ за спасение жизни

Пленного при эвакуации около семи-восьми километров несли на носилках.

Источник: Аргументы и факты

Пленный Максим Трофимук выразил благодарность военнослужащим РФ за спасение жизни, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что начальник разведки 6-го погранотряда майор Трофимук сдался в плен военным группировки войск «Запад» на купянском участке.

«Трофимук проявил благоразумие, подумал о своей семье и сложил оружие перед российскими военнослужащими — сдавшись в плен, он сохранил свою жизнь», — говорится в сообщении.

Украинец рассказал, что командование отправило его и ещё трёх солдат на позицию. Их заверили, что там никого нет. При этом на позиции оказались военнослужащие РФ.

«Мы выдвинулись туда, и там были ваши ребята. Там они нас взяли в плен. Отношение такое, что я никогда в жизни не ожидал такого», — сказал Трофимук.

По его словам, ему была оказана медпомощь. Кроме того, при эвакуации его около семи-восьми километров несли на носилках.

Ранее сообщалось, что два офицера Вооружённых сил Украины совершили побег в Польшу с полигона во Львовской области.