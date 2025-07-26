Пленный майор ВСУ Трофимук поблагодарил ВС РФ за спасение жизни

Пленный Максим Трофимук выразил благодарность военнослужащим РФ за спасение жизни, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что начальник разведки 6-го погранотряда майор Трофимук сдался в плен военным группировки войск «Запад» на купянском участке.
«Трофимук проявил благоразумие, подумал о своей семье и сложил оружие перед российскими военнослужащими — сдавшись в плен, он сохранил свою жизнь», — говорится в сообщении.
Украинец рассказал, что командование отправило его и ещё трёх солдат на позицию. Их заверили, что там никого нет. При этом на позиции оказались военнослужащие РФ.
«Мы выдвинулись туда, и там были ваши ребята. Там они нас взяли в плен. Отношение такое, что я никогда в жизни не ожидал такого», — сказал Трофимук.
По его словам, ему была оказана медпомощь. Кроме того, при эвакуации его около семи-восьми километров несли на носилках.
Ранее сообщалось, что два офицера Вооружённых сил Украины совершили побег в Польшу с полигона во Львовской области.