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Суд наложил арест на собственность сына экс-замгубернатора Брянской области

В рамках уголовного дела бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, суд наложил обеспечительный арест на имущество его сына.

В рамках уголовного дела бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, суд наложил обеспечительный арест на имущество его сына. Соответствующее решение содержится в судебных документах, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

Напомним, что 16 октября Басманный суд Москвы санкционировал арест Петроченко, задержанного с поличным при получении взятки. Как установило следствие, бизнесмен Лучкин, также фигурирующий в этом деле, дал признательные показания против экс-чиновника. Обоим обвиняемым вменяются преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Примечательно, что в отношении предпринимателя Лучкина суд не стал избирать меру пресечения, ограничившись его статусом обвиняемого. В то же время имущественные активы семьи Петроченко оказались под судебным арестом в рамках обеспечения возможной конфискации.

Ранее сообщалось, что оружие для теракта в «Крокусе» доставили из Дагестана в тайнике автомобиля.