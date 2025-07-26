Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Севастополя останется без света 26 и 27 июля: электричество отключат на 8 улицах

Севастополь частично останется без электричества 26 и 27 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе отдельные районы будут на несколько часов обесточены в эти выходные — 26 и 27 июля.

«Подача электроэнергии будет временно ограничена для выполнения неотложных работ», — сообщили в компании «Севастопольэнерго».

Электричество исчезнет по следующим адресам:

с 9.00 до 13.00.

— улица Индустриальная, 1;

— улица Хрусталева, 66;

— улица Стахановцев, 18, 20, 22;

— улица Шабалина, 27-А.

с 13.00 до 16.00.

— Камышовое шоссе, 2, 18-А, 20-А;

— улица 2-я Диагональная, 10-А, 10−34, 17-А, 13-А, 7−19;

— улица Диагональная, 14, 18, 32, 11, 19;

— улица 1-я Диагональная, 10, 14, 20, 11-А, 9−19;

— проспект Эдельвейсовый, 8, 11-А, 9-А/2, 5-А, 9-Б/2, 9/2, 9/1, 5;

— СНТ «Отрадный-2», 2, 10, 30, 64, 1, 3, 15, 71;

— улица 2-я Эдельвейсовая, 9.