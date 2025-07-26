Часть Севастополя останется без света 26 и 27 июля: электричество отключат на 8 улицах

В Севастополе отдельные районы будут на несколько часов обесточены в эти выходные — 26 и 27 июля.
«Подача электроэнергии будет временно ограничена для выполнения неотложных работ», — сообщили в компании «Севастопольэнерго».
Электричество исчезнет по следующим адресам:
с 9.00 до 13.00.
— улица Индустриальная, 1;
— улица Хрусталева, 66;
— улица Стахановцев, 18, 20, 22;
— улица Шабалина, 27-А.
с 13.00 до 16.00.
— Камышовое шоссе, 2, 18-А, 20-А;
— улица 2-я Диагональная, 10-А, 10−34, 17-А, 13-А, 7−19;
— улица Диагональная, 14, 18, 32, 11, 19;
— улица 1-я Диагональная, 10, 14, 20, 11-А, 9−19;
— проспект Эдельвейсовый, 8, 11-А, 9-А/2, 5-А, 9-Б/2, 9/2, 9/1, 5;
— СНТ «Отрадный-2», 2, 10, 30, 64, 1, 3, 15, 71;
— улица 2-я Эдельвейсовая, 9.